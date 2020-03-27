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Горячая линия по теме коронавируса начала работу в Карелии

Новости. Общество
11:20, 28 Марта 2020
фото: © Максим Шеметов/ТАСС
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В Карелии начинает работу единая горячая линия по информированию граждан в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

28 марта с 9.00 утра начала работу круглосуточная единая горячая линия республики Карелия по информированию граждан в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает министерство экономического развития и промышленности региона.

Телефон горячей линии: 8 800 200 35 05.

"В рамках работы горячей линии гражданам будет оказана информационная помощь по вопросам, связанным с порядком проведения самоизоляции, с оформлением рецептов (для граждан, находящихся в режиме постоянного приема препаратов), с получением социальной помощи на дому, оформлением электронного больничного листа, по вопросам защиты трудовых прав в период действия ограничительных мер", - сообщает Минэк Карелии.

Там же граждане старше 65 лет смогут оставить заявку волонтерам на доставку продуктов, лекарств, оплату коммунальных услуг. По телефонам горячей линии можно уточнить о наличии в аптеках республики средств самозащиты.

Семьи учащихся смогут получить консультацию по вопросам, связанным с изменением режима работы образовательных учреждений и формата проведения учебных занятий.

Люди, желающие стать волонтерами, смогут оставить свои контактные данные по этим же телефонам.

"С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 органы жителям предлагают использовать электронный способ обращения за получением государственных и муниципальных услуг. Для получения полного спектра услуг гражданам необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Специалисты горячей линии ответят на вопросы, как быстро и грамотно пройти регистрацию и подтвердить свою учетную запись, а также о том, какие услуги можно получить в электронной форме", - сообщают в министерстве.

Ранее глава Карелии рассказал об ограничительных мерах на время карантинных каникул.

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