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Глава Карелии рассказал об ограничительных мерах на время карантинных каникул (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:06, 27 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с обращением к жителям республики, в котором рассказал о мерах, которые следует соблюдать для предотвращения в Карелии распространения коронавируса.

В обращении Артур Парфенчиков сказал:
- С 28 марта по 5 апреля все кафе, рестораны и торговые точки должны быть закрыты, разрешена работа "доставки". Будут открыты только аптеки, продовольственные и непродовольственные магазины первой необходимости, а также заправки;

- Людям старше 60 выделят отдельное время для посещения магазинов – с 9.00 до 11.00.

- С 28 марта по 5 апреля не будут работать парикмахерские, салоны красоты, солярии, бани и сауны. Временно прекращают свою деятельность всевозможные секции, клубы, студии и другие подобные организации;

- С 29 марта по 4 апреля приостанавливается работа общественного транспорта, за исключением такси. Контролировать последних будет УФАС.

- Прекращают работу детские сады. Родителям, в случае необходимости, работодатели должны будут предоставить каникулы;

- С 28 марта по 1 июня 2020 года организациям запрещено продавать краткосрочные туры и путёвки в Карелию. Туристические объекты показа будут закрыты;

Артур Парфенчиков подчеркнул, что меры непопулярные, но важные.
"Самое главное сейчас – проявить дисциплину и ответственность, не нарушать ограничения и просто побыть дома, - обратился к жителям Карелии артур Парфенчиков. - Если каждый из нас выполнит все предписания, то ближайшие 9 дней могут стать решающими для страны в борьбе с опасным вирусом".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-03-27 16:41:02
Нанопутин.
кир
2020-03-27 16:27:28
В трудный, драматический момент Тётка появилась. Неспроста. На отпор вирусу. Желаю не болеть. :)
Неравнодушный
2020-03-27 16:21:13
Убей Вируса, спаси Государство.
mobikk
2020-03-27 16:08:20
Придурок, а на работу как ..пешком?
кир
2020-03-27 15:40:15
Почему забыли ручки дверей протирать? Второй раз призываю.
тетка
2020-03-27 15:30:28
организуете бесплатную доставку продуктов по каталогам, из сигмы доставка 165 рублей, компенсируйте им, вот это будет помощью, а так одна говорильня.
Изя
2020-03-27 14:28:33
Не густо мер .
И с автобусами чего то намудрили , люди как будут на работу добираться . А с пенсионерами вообще накосячили , продукты надо было доставлять им домой .Про болтающихся на улицах детях вообще нем вспомнили .
Fit G
2020-03-27 15:03:56
Изя, господин диваный полководец. А что нам ещё нужно делать?! Идите боритесь за экологию своих клозетов, толку будет больше.
Саныч
2020-03-27 15:22:23
Fit G, откуда вас развелось, советчиков и прочих анонимных упырей?
Fit G
2020-03-27 16:12:22
Саныч, болезный успокойся. Тобой уже занимаются, здесь только время.
mobikk
2020-03-27 16:01:02
Саныч,
СОВЕТИЧИКОВ ДА...ИМ НА РАБОТУ ПЕШКОМ ...ОХРЕНЕТЬ.
Изя
2020-03-27 15:13:31
Берега попутала , бабуля (((((((((( от тебя толку никогда не было , хорошо только чай носила в штабе Катанандова (((((((((((((
Fit G
2020-03-27 16:14:05
Изя, обознался, выдыхай) хотя тоже находишься в разработке.
David
2020-03-27 14:24:40
Срочно! Посадите его на карантин и не выпускайте НИКОГДА!
mobikk
2020-03-27 16:02:12
David, 100% толку один хрен никакого..пусть в Москве сидит
Сеня
2020-03-27 15:14:04
David, тебя бы посадить и не на карантин, а куда подальше
Гость
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