Глава Карелии рассказал об ограничительных мерах на время карантинных каникул (ВИДЕО)

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с обращением к жителям республики, в котором рассказал о мерах, которые следует соблюдать для предотвращения в Карелии распространения коронавируса.

В обращении Артур Парфенчиков сказал:

- С 28 марта по 5 апреля все кафе, рестораны и торговые точки должны быть закрыты, разрешена работа "доставки". Будут открыты только аптеки, продовольственные и непродовольственные магазины первой необходимости, а также заправки;

- Людям старше 60 выделят отдельное время для посещения магазинов – с 9.00 до 11.00.

- С 28 марта по 5 апреля не будут работать парикмахерские, салоны красоты, солярии, бани и сауны. Временно прекращают свою деятельность всевозможные секции, клубы, студии и другие подобные организации;

- С 29 марта по 4 апреля приостанавливается работа общественного транспорта, за исключением такси. Контролировать последних будет УФАС.

- Прекращают работу детские сады. Родителям, в случае необходимости, работодатели должны будут предоставить каникулы;

- С 28 марта по 1 июня 2020 года организациям запрещено продавать краткосрочные туры и путёвки в Карелию. Туристические объекты показа будут закрыты;

Артур Парфенчиков подчеркнул, что меры непопулярные, но важные.

"Самое главное сейчас – проявить дисциплину и ответственность, не нарушать ограничения и просто побыть дома, - обратился к жителям Карелии артур Парфенчиков. - Если каждый из нас выполнит все предписания, то ближайшие 9 дней могут стать решающими для страны в борьбе с опасным вирусом".