Горячая вода и тепло вернулись в десятки домов в Петрозаводске

Авария на сетях в районе Первомайского проспекта устранена.
Напомним, сегодня, 29 декабря из-за повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ПКС — Тепловые сети» более 30 домов остались без воды и тепла.
«В 20:45 горячее водоснабжение и теплоснабжение ул. Белорусская, д.12, 15, 17, 26, ул. Мелентьевой, д. 53, 59, 60, ул. Ведлозерская, д.2, 4, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 16, 16А, пр. Первомайский, д.46, 46А, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 58, 60, 62, 66, 68А, 68Б восстановлено», - сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
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