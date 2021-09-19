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Горячие линии открыты в поликлиниках Петрозаводска

Новости. Общество
14:41, 21 Сентября 2021
фото: © Николай АЛЕКСАНДРОВ / kp.kg

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил, что в петрозаводских поликлиниках возобновлена работа горячих линий.

Михаил Охлопков заявил о возобновлении работы горячих линий в поликлиниках Петрозаводска из-за повышенного количества обращений к врачам. Об этом министр сообщил в соцсети.

«Снова наблюдается значительный рост количества обращений в первичное звено здравоохранения. Поэтому в поликлиниках Петрозаводска возобновляется работа горячих линий по вопросам организации медицинской помощи», — пояснил он.

Звонить на горячие линии можно с 8 до 19 часов в рабочие дни по телефонам:

— 8814 2 76-27-27, поликлиника Детской республиканской больницы;
— 8905 299-99-47, Городская поликлиника № 1;
— 8965 817-10-72, Городская поликлиника № 2;
— 8964 318-81-48, Городская поликлиника № 3;
— 8921 451-65-25, Городская поликлиника № 4;
— 8900 457-79-08, Городская детская поликлиника № 1;
— 8964 318-81-48, Городская детская поликлиника № 2.

Ранее Охлопков заявил о приходе четвертой волны коронавируса в Карелию.

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