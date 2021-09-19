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Охлопков заявил о приходе четвертой волны коронавируса в Карелию

Новости. Общество
14:31, 21 Сентября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков сообщил, что медики столкнулись с очередной волной коронавирусной инфекции.

Четвертая волна COVID-19 пришла в Карелию, заявил в соцсети Михаил Охлопков. Он пояснил, что болезнь, у которой появились новые симптомы, стало сложнее лечить.

«То, о чём предупреждали врачи, случилось. Четвёртая волна новой коронавирусной инфекции пришла и в Карелию», — заявил глава регионального Минздрава.

Охлопков пояснил, что врачи отмечают большое количество тяжёлых ковидных пневмоний у молодых людей. Также вирус стал хуже поддаваться лечению. Также министр подчеркнул, что к болезни добавились новые симптомы, которые ранее у пациентов не наблюдались либо наблюдались в небольшом количестве случаев.

«Например, на вторые сутки у пациента КТ был чистым, а на пятые сутки уже КТ-2, 25-50% поражения лёгких, да еще с гидротораксом (скоплением жидкости) и утолщением плевры. Вирус стал более тропным к лёгочной ткани. Да и SARS-COV-2, вызывающий COVID-19, изменил свою патофизиологическую структуру. Поэтому становится менее чувствителен к лечению», — рассказал министр Охлопков.

Он заявил, что врачи наблюдают у некоторых пациентов быстрое развитие пневмоний с появлением дыхательной недостаточности на 5-6 день развития болезни. По словам Охлопкова, такого развития болезни в прошлые «волны» не было. 

«В такой ситуации население должно осознать необходимость вакцинации. Хотя прививка против COVID-19 не гарантирует полной защиты от вируса, но может предотвратить тяжёлое течение заболевания», — сказал Михаил Охлопков.

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Комментарии

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Изя
2021-09-21 14:40:10
Ага , после выборов так и пришла , начинаем ограничивать и истерить ))) :)
Гость
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