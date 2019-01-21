Горящий дом в Карелии тушили 14 пожарных

Пожар произошел днем 21 января в Медвежьегорском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 12.06 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района в составе 14 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Артемьева, 16. В 13.10 пожар ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.