Горящий дом в Карелии тушили 14 пожарных

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Пожар произошел днем 21 января в Медвежьегорском районе, сообщили в МЧС Карелии.
В 12.06 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района в составе 14 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Артемьева, 16. В 13.10 пожар ликвидирован.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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