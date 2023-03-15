Горная сосна, вяз и лиственница оживят Семейную аллею в Петрозаводске

По просьбе жителей на Древлянке проведут дренажную систему под брусчаткой.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в 2023 году на Древлянке озеленят и обустроят Семейную аллею. На это уйдет 800 квадратных метров брусчатки, 80 деревьев и 50 кустарников. Будут установлены скамейки с урнами, а под брусчаткой по просьбе жителей проведут дренажную систему.

Новые деревья будут девяти различных видов: горная сосна, береза, липа, остролистый клен, вяз, сосна обыкновенная, рябина, ива ломкая и лиственница.

План обустройства аллеи был предварительно согласован с горожанами.

Всего в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в 2023 году на территории Петрозаводска благоустроят семь общественных территорий. Среди них — Семейная аллея, Побережный парк, Ключевской сквер, Лососинский парк, аллея Энтузиастов, сквер Машиностроителей и спортивная площадка на Крылова 6.