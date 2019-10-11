Горнолыжный отдых: All Inclusive от французского туроператора

При выборе варианта отдыха в зимнее время непременно стоит обратить внимание на предложения французского оператора Club Med, присутствующего на туристическом рынке уже почти семь десятков лет.

Изначально этот средиземноморский клуб сделал ставку на систему all inclusive, но не только в плане угощений, но и в отношении организации полноценного активного семейного отдыха.

Сегодня любой из горнолыжных курортов компании включает в себя ски-пассы, занятия с опытными инструкторами французской школы ESF, самые разнообразные развлечения для гостей всех возрастов, роскошное питание и доступ к бару, закускам в течение всего дня. Для детей, начиная с четырех лет, приготовлена обширная клубная программа, в которую включены, в том числе, и адаптированные к конкретному возрасту спортивные занятия. Например, горными лыжами можно заниматься уже с четырех лет, а сноубордом – с восьми лет. Ценным моментом является и то, что на горнолыжном отдыхе ребята способны знакомиться со сверстниками из других стран, что является весьма полезным в современных реалиях. Активный отдых с детьми позволяет всем членам семьи стать еще более дружными, напрочь уйти от повседневности.

Горнолыжный отдых во Франции с Club Med протекает по максимально продуманной схеме. Заезд групп осуществляется в воскресенье, затем в течение всех будней проходят занятия с инструкторами. Суббота предназначена для свободного катания и подготовки к отъезду на следующий день.

Традиционно будний день на курортах Club Med начинается с завтрака, сразу после которого к 7:30 можно отправляться в ски-рум для получения своего оборудования. Присоединиться к своей группе с соответствующим уровнем подготовки во главе с инструктором можно у подножия горных склонов. С 9:30 в течение 2,5 часов проходят непосредственно занятия лыжами или сноубордом. Насладившись катанием по крутым и пологим склонам, можно отправляться на обед: в полдень у подножия гор можно отведать не только закуски, но и салаты, горячие блюда, многие из которых относятся к местной кухне. После полуторачасового отдыха можно смело возвращаться на склоны, где вновь в течение двух с половиной часов предлагается катание с группой. В ходе этих занятий легко получше узнать регионы, где проходят горнолыжные туры. Далее наступает время полдника: в течение часа родители вместе с детьми могут насладиться всякими вкусностями, начиная с закусок, деликатесов, заканчивая блинами, вафлями, фруктами. Здесь же для согрева и просто хорошего настроения можно отведать горячие напитки. С 17:00 и 19:00 можно посвятить время исключительно себе любимому. Имеет смысл отправиться на фитнес, на массаж или в бассейн, чтобы хорошенько расслабиться после насыщенной дневной программы. После такого релакса предлагается подкрепиться вкусным ужином, не забыв про предварительный аперитив в баре. С 21:30 начинается вечерняя развлекательная программа в самых разнообразных форматах, в том числе и с участием детей, которые к концу заезда готовят собственное шоу. С 22:00 можно позволить себе оторваться на танцполе под зажигательные композиции.

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