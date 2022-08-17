Горный парк Карелии стал съемочной площадкой для девяти кинокартин

В День кино в горном парке подготовили подборку фильмов, которые снимались в Рускеале.

Ежегодно 27 августа отмечается День российского кино. В честь праздника профессиональных кинематографистов и всех, кто поддерживает и любит российское кино, в официальном паблике горного парка «Рускеала» опубликовали список фильмов, которые здесь снимались.

Как оказалось, парк с 2010 по 2022 годы девять раз становилась киноплощадкой. Здесь проходили съемки фильмов «Темный мир» (2010 год), «Золотой капкан» (2010 год), «Кремень» (2012 год), «Седьмая руна» (2014 год), «След пираньи» (2014 год), «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (2018 год), «Огонь» (2020 год), «Последний богатырь: Корень зла» (2020 год) и ворой сезон сериала «Эпидемия» (2022 год).

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