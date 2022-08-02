В Карелии благоустроят место съемок романтической комедии «Любовь и голуби»

В Медвежьегорске начались работы по благоустройству территории, где снимался фильм «Любовь и голуби», сообщил глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов.

«На улице Нижняя снимался всеми любимый фильм „Любовь и голуби“. Сейчас здесь начаты работы по благоустройству места съемок киноленты. Продолжается обустройство дорожной инфраструктуры: произведена выборка грунта, ведётся отсыпка основания дороги щебнем», — написал на своей странице в соцсети Максим Антипов.

По словам главы администрации Медвежьегорского района, в скором времени на месте съемок любимой комедии будет создан благоустроенный пешеходный маршрут с развитой инфраструктурой. Обустроятся места отдыха, смотровые площадки, появятся информационные стенды.

Максим Антипов напомнил, что данный проект реализуется к 40-летию фильма «Любовь и голуби».