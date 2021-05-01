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В Карелии поставили остановку там, где нет ни дороги, ни автобусов (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:03, 02 Мая 2021
фото: Mash
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В Сегеже установили новенькую остановку, но сделать к ней дорогу оказалось не на что, сообщают федеральные СМИ.

Власти установили автобусную остановку в Сегеже, несмотря на отсутствие дороги и общественного транспорта. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на канал Mash.

По информации издания, в российском городе поставили зеленую будку на улице Комсомольская, однако не проложили асфальтированную проезжую часть.

Главный специалист управления ЖКХ Сегежского района Анна Пальчикова заявила, что у администрации не хватило денег на дорогу.

«Ремонт отменили, в лучшем случае дорога будет отремонтирована в 2022 году», - заявила чиновница и добавила, что на изготовление остановки потребовалось меньше средств.

Местный житель Игорь Журавлев, в свою очередь, рассказал журналистам, что автобусы не курсируют по упомянутому маршруту уже на протяжении 10 лет.

«Дорога тут вообще никакая, просто колхоз какой-то, денег у нашей администрации нет ни на что», - пожаловался сегежанин.

 

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Комментарии

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Изя
2021-05-02 15:45:36
На перспективу власти сработали , осталось только ждать автобуса )) :)
кир
2021-05-02 15:27:33
Смысл существования дотационной республики - это постоянно тянуть деньги из Москвы. Присоединить к экономически сильной Ленинградской области и вопросов не будет, - сказал политически грамотный кот-экономист. Заодно освободимся от тысяч ненужных бездельников, находящихся на обслуживании искусственного субъекта.
Изя
2021-05-02 15:36:54
Мысль хорошая , но почему об этом додумался кот , а не хозяин ? :)
stranger
2021-05-02 14:36:39
Это не анекдот, это - диагноз.
врунофф
2021-05-02 14:27:53
Зато у них есть яблочнутый депутат рогалевич, который очень хочет стать главой петрозаводска :)
Гость
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