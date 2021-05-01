В Карелии поставили остановку там, где нет ни дороги, ни автобусов (ВИДЕО)

В Сегеже установили новенькую остановку, но сделать к ней дорогу оказалось не на что, сообщают федеральные СМИ.

Власти установили автобусную остановку в Сегеже, несмотря на отсутствие дороги и общественного транспорта. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на канал Mash.

По информации издания, в российском городе поставили зеленую будку на улице Комсомольская, однако не проложили асфальтированную проезжую часть.

Главный специалист управления ЖКХ Сегежского района Анна Пальчикова заявила, что у администрации не хватило денег на дорогу.

«Ремонт отменили, в лучшем случае дорога будет отремонтирована в 2022 году», - заявила чиновница и добавила, что на изготовление остановки потребовалось меньше средств.

Местный житель Игорь Журавлев, в свою очередь, рассказал журналистам, что автобусы не курсируют по упомянутому маршруту уже на протяжении 10 лет.

«Дорога тут вообще никакая, просто колхоз какой-то, денег у нашей администрации нет ни на что», - пожаловался сегежанин.