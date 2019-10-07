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Новости. Общество
07:15, 07 Октября 2019
фото: gov.karelia.ru

Город в Карелии рискует замерзнуть из-за поломки на котельной

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В Суоярви на котельной ООО "Экотоп" вышел из строя большой котел, сообщает "Суоярвский вестник".

На котельной ООО "Экотоп" (ранее ООО "Питэр Пит") сегодня работает только один маленький котел, мощности которого не хватает. При минус 15 градусах котельная может встать. Как пояснил Иван Миронов, руководитель "Экотопа", специалисты из Финляндии готовы приехать, но только после того, как поступит предоплата. Пока же у компании нет возможностей оплатить 1 млн 340 тыс рублей, так как от "Карелэнергоресурса" с 26 июля средств не поступало.

"Экотоп" помимо жилого фонда Суоярви отапливает школу, два детских сада, спортивную школу и школу искусств.

"Суоярвский вестник" напоминает, что "Карелэнергоресурс" задолжал "Питэр Пит" более 70 млн рублей. В сентябре предприятию обещали перечислить хотя бы 10 млн рублей, но на дворе октябрь, а обещаний никто не спешит выполнять.

 

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Комментарии

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Изя
2019-10-07 10:58:38
Тут не только этот город С. рискует замезрнуть , но замёрзнут все районы с этими горе приставами-бурятами-"энергетиками " :)
zanoza
2019-10-07 10:36:31
Ох уж этот КЭР! Весь в долгах , как в шелках! Всех подрядчиков кинули! Страдают в конечном счёте потребители теплоэнергии, которым продолжают выставлять квитанции за тепло. А где же обещанный миллиард из Москвы, почему за счёт этих средств не решаются проблемы с погашением долгов перед подрядчиками КЭР?
Горожанин
2019-10-07 10:21:45
А поставленная "Петрозаводскмашем" котельная в п. Вяртсиля работает без серьезных поломок второе десятилетие. Вот так!
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