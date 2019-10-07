Город в Карелии рискует замерзнуть из-за поломки на котельной

В Суоярви на котельной ООО "Экотоп" вышел из строя большой котел, сообщает "Суоярвский вестник".

На котельной ООО "Экотоп" (ранее ООО "Питэр Пит") сегодня работает только один маленький котел, мощности которого не хватает. При минус 15 градусах котельная может встать. Как пояснил Иван Миронов, руководитель "Экотопа", специалисты из Финляндии готовы приехать, но только после того, как поступит предоплата. Пока же у компании нет возможностей оплатить 1 млн 340 тыс рублей, так как от "Карелэнергоресурса" с 26 июля средств не поступало.

"Экотоп" помимо жилого фонда Суоярви отапливает школу, два детских сада, спортивную школу и школу искусств.

"Суоярвский вестник" напоминает, что "Карелэнергоресурс" задолжал "Питэр Пит" более 70 млн рублей. В сентябре предприятию обещали перечислить хотя бы 10 млн рублей, но на дворе октябрь, а обещаний никто не спешит выполнять.