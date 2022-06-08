Город в Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха в июле

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда можно поехать отдохнуть в июле.

Летний отдых в Сортавале обойдется туристам в 5980 рублей. Это самая высокая цена среди топ-10 направлений для отдыха в июле, куда помимо Сортавалы вошли Сочи, Санкт-Петербург, Ялта, Казань, Москва, Гагра, Калининград, Кисловодск, Ростов-на-Дону.

По данным Tvil.ru туристы бронируют отели и квартиры в июле в среднем от 1 до 8 ночей и тратили на проживание от 2,7 до 6 тысяч рублей в сутки. При этом самый бюджетный отдых Кисловодске— 2717 рублей. В Сочи отдых обойдется в 3495 рублей в сутки, в Санкт-Петербург — в 4045 рублей, в Москве — в 3544 рублей, а в Гаграх — в 3292 рублей.

Ранее сообщалось, в сезон отпусков Карелия примет до миллиона туристов.