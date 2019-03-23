Городской фестиваль "Зимние фонтаны" завершится на следующей неделе

Лыжный фестиваль закроется традиционным праздником у начала трассы 31 марта, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Горожане смогут сделать последнюю отметку в карточке участника и включиться в веселую спортивную программу. С 10.00 можно будет получить заслуженные призы.

Кружки и магнитики достанутся тем, кто за сезон совершил 20 и более походов по лыжне здоровья и сделал отметки в карточке участника. За 10 отметок будут выданы свидетельства и значки. За 30 походов каждого ждет брелок. Итогом праздника станет розыгрыш 100 призов, главный из которых – телевизор от спонсоров.

Кроме того, петрозавочданам предстоит выбрать талисман следующего лыжного сезона – Зимнего фестиваля 2020. Предложить свой вариант можно в комментариях в группе фестиваля в социальной сети "Вконтакте".