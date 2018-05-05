Горожане посадили новые деревья в Петрозаводске

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Акции по озеленению города прошли на Кукковке и на Ключевой, сообщает мэрия.
Очередные посадки в рамках экологической акции "Петрозаводску - 100 тысяч деревьев" состоялись в субботу на Комсомольском проспекте.
Всего в рамках акции были высажены 25 берез. Работы в этом месте продолжатся на следующей неделе: будут посажены еще 45 берез и семь вязов.
Еще одна акция прошла на улице Петрова. Там были высажены клен и сирень. Всего – более 30 растений.
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