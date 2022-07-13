Горожане требуют от властей устранить невыносимую вонь в Петрозаводске

Активисты создали петицию с требованием устранить невыносимую вонь в Петрозаводске.

На портале change.org петрозаводчане опубликовали петицию, в которой призывают власти устранить зловонный запах в городе.

По словам автора петиции, жители микрорайона Ключевая из года в год страдают от едкого запаха канализации в весенне-летний период.

«Практически ежедневно резкий запах то появляется, то исчезает. И это происходит в течение всего дня», - отмечается в петиции.

Жители Ключевой заметили, что особо сильный запах появляется во время юго-восточного ветра.

«Невозможно дышать, открывать окна и выходить на улицу. Запах настолько ужасен, что вызывает приступ тошноты. Предположительно запах идет со стороны Сайнаволока», - раскрыли проблему общественники.

Из года в год они обращаются по различным каналам к представителям муниципальной власти, и ничего не предпринимается: наступает похолодание, и о проблеме забывается до следующего потепления.

Сегодня запах распространился уже по всему городу.

«Мы, жители Петрозаводска, просим главу Карелии, администрацию Петрозаводска и соответствующие ведомства принять меры по установлению и устранению причин едкого запаха в нашем городе, особенно на Ключевой», - потребовали авторы петиции, которую на 17 июля подписали уже 728 человек.

Ранее сообщалось, жители и гости Петрозаводска жалуются на невыносимый запах экскрементов в городе, однако власти карельской столицы и коммунальщики не могут обнаружить источник зловония.