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Горожане устроили снежные забавы на могиле Неизвестного солдата в Петрозаводске (ФОТО) 6
Сегодня 10:50

Горожане устроили снежные забавы на могиле Неизвестного солдата в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
10:50, 04 Января 2021
фото: Столица на Онего
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Жители Петрозаводска организовали катание с горки в непосредственной близости от мемориального комплекса, в центре которого находится могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы.

На мемориале "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы", расположенном на площади Ленина в Петрозаводске, организована горка для катаний.

Горожане спускаются с горы, стартуя непосредственно от мемориала, который расположен на возвышенности.

На территории мемориального комплекса расположена братская могила. Рядом произведено захоронение останков Неизвестного солдата. Здесь же горит Вечный огонь Славы.

Летом прошлого года власти Петрозаводска выявили много недостатков на месте реконструкции "Вечного огня".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лана Текучева
2021-01-04 13:08:55
Где заборчик, менеджер?! :)
Seven Gates
2021-01-04 12:29:28
Я за. Детишки катаются - смех и радость, что ещё нужно? Ходил рядом ч красота. Парк должен быть для людей.
Титов
2021-01-04 12:10:36
Всегда была и будет эта категория людей - одни будут кататься возле могил и памятников , а другие их оправдввать .....
театральный критик
2021-01-04 12:03:17
Так называемые известные карельские фотографы шастают по городу в поисках хайпа
amez
2021-01-04 11:36:04
Надо было лучше думать когда проектировали мемориал на месте горки для катания. Вполне можно было совместить и ничего плохого в этом не было бы. Скорее наоборот. А теперь вот проблемы воспитания...
однозначно
2021-01-04 11:17:42
Там всегда катались. Не ломают, не мусорят. В чем проблема ?
Гость
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