Горожане устроили снежные забавы на могиле Неизвестного солдата в Петрозаводске (ФОТО)

Жители Петрозаводска организовали катание с горки в непосредственной близости от мемориального комплекса, в центре которого находится могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы.

На мемориале "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы", расположенном на площади Ленина в Петрозаводске, организована горка для катаний.

Горожане спускаются с горы, стартуя непосредственно от мемориала, который расположен на возвышенности.

На территории мемориального комплекса расположена братская могила. Рядом произведено захоронение останков Неизвестного солдата. Здесь же горит Вечный огонь Славы.

Летом прошлого года власти Петрозаводска выявили много недостатков на месте реконструкции "Вечного огня".