Горы черного снега убирают с улиц Петрозаводска по ночам (ФОТО)

Минувшей ночью техника вывозила снег на улице Чапаева и Лесном проспекте, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, подрядчик круглосуточно убирает снег и борется с наледью на улицах города.





По информации городского оперативного штаба, минувшей ночью техника вывозила снег на улице Чапаева и точечно на Лесном проспекте. Работы на магистрали на Перевалке продолжаются и в субботу, 27 марта.

Накануне автогрейдер расчищал проезжие части в Соломенном, Железнодорожном и Октябрьском районах.

Днём техника и мобильные бригады убирают снег и распределяют противогололёдные средства на тротуарах и дорогах местного значения. В ночное время ведётся "ямочный ремонт" на улице Правды.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры власти Петрозаводска советуют обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.