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Горы черного снега убирают с улиц Петрозаводска по ночам (ФОТО)

Новости. Общество
14:42, 27 Марта 2021
фото: администрация Петрозаводска, ООО ТехРент
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Минувшей ночью техника вывозила снег на улице Чапаева и Лесном проспекте, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, подрядчик круглосуточно убирает снег и борется с наледью на улицах города.



 По информации городского оперативного штаба, минувшей ночью техника вывозила снег на улице Чапаева и точечно на Лесном проспекте. Работы на магистрали на Перевалке продолжаются и в субботу, 27 марта.

Накануне автогрейдер расчищал проезжие части в Соломенном, Железнодорожном и Октябрьском районах.

Днём техника и мобильные бригады убирают снег и распределяют противогололёдные средства на тротуарах и дорогах местного значения. В ночное время ведётся "ямочный ремонт" на улице Правды.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры власти Петрозаводска советуют обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

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Комментарии

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врунофф
2021-03-27 14:55:44
Как же они боятся.. :)
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