Госавтоинспекция Карелии предупреждает водителей о сложной дорожной обстановке из-за непогоды

Из-за снега и порывистого ветра на дороге ограничена видимость.

Погодные условия могут осложнить дорожную обстановку в Карелии, сообщили в ГИБДД республики.

«Уважаемые водители, будьте предельно внимательны и осторожны за рулем, выбирайте безопасную скорость движения, чтобы в случае возникновения экстренной ситуации своевременно остановить автомобиль. При проезде пешеходных переходов снижайте скорость и пропускайте пешеходов», - говорится в сообщении Госавтоинспекции Карелии.