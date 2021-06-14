Госавтоинспекция Карелии сообщила о масштабах пьянства за рулем в минувшие выходные дни

В Карелии 40 пьяных водителей были пойманы инспекторами за минувшие выходные дни.

За минувшие выходные дни в Карелии были отстранены от управления автотранспортом 40 водителей с признаками опьянения, трем нарушителям предстоит понести уголовную ответственность за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Среди нарушителей были три женщины. Об этом информирует ГИБДД.

Так, в Питкяранте 12 июня около 3 часов ночи инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем «ВАЗ 2110» водителя-женщину, не имеющую права управления транспортными средствами. Автолюбительница находилась за рулем с признаками алкогольного опьянения, пройти медицинское освидетельствование она отказалась.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции остановили пьяного водителя в Прионежском районе.