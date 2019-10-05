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Новости. Общество
10:00, 05 Октября 2019
фото: pixabay.com / thephilippena

Госавтоинспекция Карелии сообщила, в каких районах чаще всего сбивают пешеходов

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Осенью и зимой наступает самое опасное время для пешеходов, отмечают сотрудники ГИБДД.

По информации Госавтоинспекции Карелии, произошло 116 ДТП с участием пешеходов. В них 14 человек погибли, 112 человек травмированы, в том числе 27 детей-пешеходов.

Чаще всего пешеходы попадают в ДТП в Петрозаводске: в 76 авариях два человека погибли и 75 пешеходов травмированы, в том числе 21 ребенок. Неблагоприятная обстановка в Медвежьегорском районе, где в семи ДТП один человек погиб, шестеро травмированы. В Костомукше в шести ДТП один человек погиб, восемь пешеходов пострадали. В Олонецком районе в шести авариях один пешеход погиб и пятеро травмированы.

Ежегодно в Карелии 50% наездов на пешеходов совершается в темное время суток. При этом около 80 % погибших пешеходов получают смертельные травмы в условиях недостаточной видимости. В Карелии наибольшее число пострадавших приходится на зимние и осенние месяцы, когда световой день краток, а освещение на дорогах зачастую не соответствует установленным требованиям, заявляют в ГИБДД. У 80% пострадавших пешеходов во время возникновения ДТП не было световозвращающих элементов на одежде.

Одними из самых частых нарушений среди пешеходов являются: переход дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости; переход проезжей части в неустановленном месте (при наличии в зоне видимости перекрёстка); неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства.

На нерегулируемых пешеходных переходах произошло 33 ДТП в которых 34 пешехода травмированы.

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