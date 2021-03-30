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Госавтоинспекция сообщила подробности наезда на пенсионерку в центре Петрозаводска

Новости. Происшествия
09:44, 31 Марта 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК
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Пострадавшая в дорожном происшествии пенсионерка смогла самостоятельно обратиться в клинику, сообщили в ГИБДД.

30 марта в 08.44 в районе пересечения улиц Куйбышева и Титова в Петрозаводске 38-летняя водитель "KIA Rio" совершила наезд на 72-летнюю даму, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в ГИБДД, сбитой женщине была оказана разовая медпомощь. Позднее пострадавшая самостоятельно обратилась в Республиканскую больницу, ей назначено стационарное лечение.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются, заявили в Госавтоинспекции.

Момент наезда на пенсионерку зафиксировала камера наблюдения.

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