В центре Петрозаводска иномарка сбила женщину (ВИДЕО)

На улице Куйбышева на нерегулируемом пешеходном переходе сбили женщину.

Сегодня в 8.45 камера наружного видеонаблюдения компании "Ситилинк" зафиксировала наезд на пешехода.

Женщина пересекала улицу Куйбышева по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома номер 10, когда выезжавший со стороны улицы Германа Титова в сторону площади Кирова легковой автомобиль Kia Rio совершил наезд на нее.

Потерпевшая упала, к ней на помощь сразу подбежали прохожие, включая водителя иномарки.

Как рассказали в ГИБДД, женщину с травмами увезли в БСМП, состояние уточняется.

Ролик выложен в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".