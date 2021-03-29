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В центре Петрозаводска иномарка сбила женщину (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:48, 30 Марта 2021
фото: © кадр из видео
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На улице Куйбышева на нерегулируемом пешеходном переходе сбили женщину.

Сегодня в 8.45 камера наружного видеонаблюдения компании "Ситилинк" зафиксировала наезд на пешехода.

Женщина пересекала улицу Куйбышева по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома номер 10, когда выезжавший со стороны улицы Германа Титова в сторону площади Кирова легковой автомобиль Kia Rio совершил наезд на нее.

Потерпевшая упала, к ней на помощь сразу подбежали прохожие, включая водителя иномарки.

Как рассказали в ГИБДД, женщину с травмами увезли в БСМП, состояние уточняется.

Ролик выложен в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dima
2021-03-30 10:40:21
Понятно, он смотрел на поток со стороны Куйбышева, а не на женщину. Визуально - вроде бы не сильно толкнул, но много ли человеку надо, особенно пожилому? Что делать, если в городе культивируется гоп-стоп культура, взаимное неуважение и хамство? На машине тоже сложно. Каждый второй пытается подрезать, обогнать, не понимая, что ты кого-то в данный момент пропускаешь. Действующей власти это выгодно. Народ грызется. Можно спокойно бабки пилить.
кир
2021-03-30 10:54:21
Dima - это вы такие. Власть при чем?
ppppp
2021-03-30 10:23:59
Пора уже все переходы в Петрозаводске оснастить светофорами. Другое дело, поможет ли это ???
Гость
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