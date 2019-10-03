Госдолг Карелии по банковским кредитам в 2019 году сократился почти на 6 млрд рублей

Объем государственного долга Карелии перед банками с начала 2019 года сократился почти в 3 раза - с 9 млрд до 3,3 млрд рублей.

Это следует из данных Минфина Карелии о размере госдолга по состоянию на 1 октября.

В начале года доля коммерческого долга (задолженности перед банками) составляла 56% от общего размера госдолга Карелии. К 1 октября этот показатель снизился до 38%. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".