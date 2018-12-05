Госдума: Материнский капитал будет сложнее использовать

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление контроля за расходованием средств материнского капитала.

"В целях усиления контроля за состоянием жилых помещений, приобретаемых с использованием средств материнского капитала, законопроектом предлагается установить в качестве одного из оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий наличие информации о признании непригодным для проживания жилого помещения, приобретение которого в соответствии с указанным заявлением планируется с использованием средств материнского капитала", – отмечается в документе.

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