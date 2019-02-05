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Новости. Общество
22:00, 05 Февраля 2019
фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Госдума намерена запретить рекламу лекарств на телевидении

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Государственная дума запланировала рассмотреть в первом чтении законопроект о полном запрете рекламы лекарственных препаратов на телевидении и радио.

Как поясняют авторы законопроекта, сегодня около 60 процентов россиян предпочитают самолечение.

"Во многом это обусловлено навязчивой рекламой лекарственных средств, распространяемой в теле- и радиопрограммах. Через каждые 15 минут реклама предлагает чудодейственные лекарства от боли, простуды, аллергии, стресса, для улучшения пищеварения, защиты печени и другие", – подчеркивают авторы инициативы.

При этом мало кто обращает внимание на фразу о том, что у лекарства имеются противопоказания и нужна консультация у специалиста, пишет "Российская газета".

"Под воздействием рекламы человек идет и покупает в аптеке "чудодейственный" препарат, игнорируя необходимость обращения к врачу. Самая главная опасность самолечения заключается в том, что болезнь не диагностируется врачом в начальной стадии, когда человека можно вылечить, а приобретает необратимый характер", – уточняют депутаты.

Они подчеркивают, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, самолечение занимает пятое место в мире причин смерти, уступая травмам, заболеваниям системы кровообращения, онкологическим и пульмонологическим болезням.

В странах Евросоюза и США были приняты решительные меры по ужесточению рекламного законодательства лекарственных препаратов. Как уверяют авторы законопроекта, во всех странах Евросоюза запрещена реклама безрецептурных лекарств.

В Швейцарии запрещена любая прямая реклама лекарств. В Канаде введен запрет рекламы лекарственных препаратов по ТВ и радио.

 

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