Госдума приняла закон о фейковых новостях

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете распространять фейковую информацию.

Документ в конце прошлого года внесли сенатор Андрей Клишас и группа парламентариев.

На пленарном заседании 7 марта принят закон. Он запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, распространяемой под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан или подрывает общественный порядок или безопасность, пишет "РИА Новости".

После обнаружения фейка генеральный прокурор России или его заместители обратятся в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к ресурсам-нарушителям.

Роскомнадзор, в свою очередь, должен незамедлительно уведомить редакцию издания о необходимости удалить недостоверную информацию. При этом фиксируются дата и время отправки уведомления, для этого создана специальная информационная система.

Издание обязано удалить недостоверную информацию сразу после получения документа.

Если это не происходит, Роскомнадзор вправе ограничить доступ к ресурсу. В случае, если владелец издания удаляет фейк после временной блокировки, он обязан направить в Роскомнадзор уведомление об этом. После этого доступ к ресурсу будет возобновлен.



Уточняется, что такой порядок ограничения доступа к информационному ресурсу не применяется в случае размещения недостоверной общественно значимой информации новостным агрегатором.