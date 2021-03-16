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Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, ужесточающий требования к просветительской деятельности

Новости. Политика
22:00, 16 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов
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Депутаты намерены с помощью законопроекта "оградить российских граждан от антироссийской пропаганды".

Государственная Дума России приняла 16 марта в третьем, окончательном чтении поправки в федеральный закон об образовании, касающиеся просветительской деятельности. Как отмечается на сайте нижней палаты российского парламента, законопроект запрещает использовать просветительскую деятельность для "разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения действиям, противоречащим Конституции РФ".

По замыслу авторов поправок, они призваны "оградить российских граждан, в первую очередь школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности". "Отсутствие соответствующего правового регулирования создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из‑за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.  

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