Госдума приняла в первом чтении проекты о наказании за неуважение к государству

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов об ответственности за оскорбления в интернете в адрес общества, государства и госсимволов.

Закон внес в Госдуму сенатор Андрей Клишас вместе с другими парламентариями, пишет РИА Новости.

Нарушение предполагает штрафы от одной до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Еще один проект предлагает наделить прокуратуру правом выносить решения о блокировке сайтов с оскорблениями государства и общества.

Сегодня эти законопроекты поддержало правительство.