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Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции

Новости. Общество
20:30, 08 Декабря 2021
фото: © Максим Слуцкий/ТАСС

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Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем — окончательном — чтении законопроект, расширяющий полномочия полиции.

Документ прошел первое чтение в декабре 2020 года, сообщает РИА Новости. На сегодняшний день сотрудники ведомства имеют право применять огнестрельное оружие, если задерживаемый пытается приблизиться к ним или прикоснуться к их оружию. Поправку, разрешающую его использование в случаях, когда задерживаемый пытается «совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения», отклонили.

Закон, в частности, дает право полицейским проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять их. Также стражи порядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Кроме того, сотрудникам МВД разрешили вскрывать авто и проникать в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.

Законом устанавливается, что полиция обязана не только пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по таким делам, но и выявлять их. Ведомство также получило право требовать от обращающихся к ним людей назвать свои фамилию, имя и отчество.

Стражам порядка разрешили проводить личный досмотр граждан, если есть подозрение, что те имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества (или их прекурсоры) либо ядовитые или радиоактивные вещества, а также скрывают предметы хищения.

Согласно поправкам ко второму чтению, из законопроекта убрали норму о том, что сотрудники полиции не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении, в обоснованном и законном порядке. Кроме этого, исключено положение, что они не несут ответственности за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства в случае, если оно проводилось на законных основаниях.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-08 22:11:31
Сторожа стали ныть, - сделано правильно. Чего не едут в страну с таким же климатом?
User
2021-12-08 21:29:44
Стражам порядка разрешили проводить личный досмотр граждан, если есть подозрение, что те имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества (или их прекурсоры) либо ядовитые или радиоактивные вещества, а также скрывают предметы хищения.

И это после дела Ивана Голунова! Просто феерично!
0ff
2021-12-08 21:12:58
Какая прелесть. Шах и мат либеральной тусовке :)
Offff
2021-12-08 21:46:03
0ff/ служивый . Лдпровцы плевали на тебя. Но, они знают , чем больше беспределит полиция ..тем сильнее отдача прилетит в ответку. Терпение народа не безгранично. Вспомни судьбу царских жандармов. Ведь вы не лучше.
Hовый
2021-12-08 21:08:17
Баста карапузики, кончилися танцы. Хде оффнутый с бумажными стаканчиками ? :)
кир
2021-12-08 21:01:18
Давно пора.
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