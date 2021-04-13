Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Парфенчиков наградил медалью бывшего начальника управления ФСБ Карелии
Сегодня 08:05
Молодая жительница Петрозаводска, устроившая смертельный поджог детской коляски, отправилась в колонию на 13 лет 3
Сегодня 15:09
Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ – выбираем одного из трех (ОПРОС) 27
Сегодня 09:17
В Карелии отреставрируют одну из старейших деревянных часовен
Сегодня 16:20
За три месяца в бюджет Карелии поступило 4,2 миллиарда рублей федеральных трансфертов 8
Сегодня 10:54
Мертвого мужчину нашли в затопленном доме в Карелии
Сегодня 09:53
Парфенчиков поручил проверить все школьные пищеблоки Карелии после массового отравления в Олонце 3
Сегодня 06:40

Госдума приняла закон о запрете изымать домашних животных за долги

Новости. Общество
20:40, 13 Апреля 2021
фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Загрузка...

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий изъятие судебными приставами домашних животных за долги.

Внесенными в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ правками запрещается изъятие по судебным исполнительным документам домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности. Об это информирует "Интерфакс".

Один из авторов инициативы, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркнул, что в спорных ситуациях доказательством того, что животное используется владельцем для получения дохода и может быть изъято, должен будет заниматься сам кредитор.

"Бремя доказательства того, что животное используется в предпринимательской деятельности, лежит на соответствующей кредитной организации. Изъятия будут касаться, конечно, тех, для кого это организованный вид бизнеса - кто домашних животных использует в культурно-зрелищных мероприятиях, например, в цирке, или в питомниках, где их прямо разводят", - сказал Бурматов "Интерфаксу".

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Срок
2021-04-13 21:35:17
Да,это самое главное сейчас в стране!
Молодцы, и в санаторий бы им, полечиться, путевки выписали бы себе, так ведь думать много и о людях, ой....
бюджет
2021-04-13 21:19:54
А когда эта Дума принят закон об индексации пенсии работающим пенсионерам????? Фигней пора заканчивать заниматься!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске
09.04.2021, 09:59
Появился еще один претендент на пост сити-менеджера Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 16:17
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Реставрация по цене каркасного дома
Сегодня 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 21
12.04.2021 09:43
«Высший пилотаж финской архитектуры» 6
09.04.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»