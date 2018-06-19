Госдума увеличила пошлины за выдачу загранпаспорта

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении государственной пошлины за выдачу некоторых документов с электронным носителем.

В частности, пошлина за получение загранпаспорта нового поколения увеличена с 3,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб. За выдачу аналогичного документа детям до 14 лет будет взиматься 2,5 тыс. руб. (раньше — 1,5 тыс. руб.), сообщает "Коммерсантъ".

Пошлина за выдачу водительского удостоверения нового поколения была увеличена с 2 тыс. руб. до 3 тыс. руб., а за регистрацию транспортного средства и выдачу свидетельства о регистрации — с 500 руб. до 1 тыс. руб.

Проект закона был одобрен во втором чтении 14 июня. В правительстве убеждены, что новая плата соразмерна затратам на выдачу загранпаспорта, содержащего электронный носитель информации.