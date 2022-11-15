Госкомитет по ценам и тарифам ответит на вопросы жителей Карелии

Руководитель ведомства Станислав Хазанович расскажет, как выросли тарифы в Карелии и когда ждать следующего повышения

Каков размер повышения тарифа и в чем его отличие от индекса роста платы граждан? Повышение 2- 3-зонных тарифов на электроэнергию? Когда грядёт следующее повышение тарифов? На эти и другие вопросы в рамках проекта «ЦУР Объясняет» в четверг, 15 декабря, в прямом эфире ответит председатель Госкомитета РК по ценам и тарифам Станислав Хазанович.

Вопросы жители могут задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте» и в «Одноклассниках».

Начало трансляции в 18:20. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале ОТР, в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте» и «Одноклассниках», а также в записи на телеканале «САМПО ТВ 360°» в 20:20.

«ЦУР Объясняет» — информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.