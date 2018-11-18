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Новости. Общество
09:36, 18 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Госкомитет по ценам Карелии утвердил тарифы на захоронение мусора на свалке в Пряже, куда свозили мусор из соседних регионов

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Госкомитет по тарифам и ценам утвердил тарифы ООО "Полигон" на захоронение твердых коммунальных отходов на свалке в Пряже.

Тарифы утверждены на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.

Как следует из документа, ежегодно объем принятых твердых коммунальных отходов составит по 39,5 тыс. куб. метров.

Тариф на захоронение на 2019 год установлен в 99,30 рублей за куб. метр и 763,86 рублей за тонну мусора. К 2021 году он возрастет до 132,65 рублей за куб. метр мусора и 1020,39 рублей за тонну.

Напомним, в середине августа жители поселка, обеспокоенные состоянием полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенного в 1 км от населенного пункта, начали бить тревогу. Жители страдали от сильного запаха, причиной которого являлась быстро растущая частная свалка. Состояние свалки ООО "Полигон", куда ежедневно привозили ТКО до 20 мусоровозов из других регионов, вызывала массу вопросов у жителей Пряжинского района. Позже приемку мусора не из Карелии запретил суд, компания оштрафовали. В октябре свалка горела более недели.

 

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