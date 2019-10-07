Госкомпания "Карелагро" стала убыточной, ее приватизируют

Государственная компания ОАО "Карелагро", включенная в план приватизации, сработала в убыток в первом квартале 2019 года.

Это следует из подготовленной Минсельхозом презентации итогов работы государственных сельхозпредприятий за отчетный период.

Выручка "Карелагро" в первом полугодии сократилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый убыток составил 1,3 млн рублей. Численность работников сократилась на 7%, но выросла зарплата – на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".