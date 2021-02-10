Госпредприятие, которому в Карелии предъявляли иск о банкротстве, пообещало модернизироваться

Минсельхоз подтвердил планы модернизации и роста производства совхоза "Ведлозерский" – спустя несколько дней после того, как суд отказался рассматривать дело о его банкротстве.

Обязательства "Ведлозерского" прописаны в его соглашении с Минсельхозом о господдержке совхоза. О содержании документа сообщила пресс-служба министерства.

"В соответствии с принятыми на себя обязательствами АО "Совхоз "Ведлозерский" в 2021 году увеличит объемы производства молока на 14% в сравнении с отчетным 2020 годом. Поставлена задача – отремонтировать два животноводческих объекта, расположенные в селе Ведлозеро и пгт. Пряжа, приобрести 200 голов племенного маточного поголовья, увеличить поголовье дойного стада на 200 голов, доведя его до 810 коров", - сообщила пресс-служба Минсельхоза. О других планах предприятия читайте в интернет-газете "Вести Карелии".