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Госпредприятие, которому в Карелии предъявляли иск о банкротстве, пообещало модернизироваться

Новости. Экономика
16:02, 11 Февраля 2021
фото: сайт правительства РК
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Минсельхоз подтвердил планы модернизации и роста производства совхоза "Ведлозерский" – спустя несколько дней после того, как суд отказался рассматривать дело о его банкротстве.

Обязательства "Ведлозерского" прописаны в его соглашении с Минсельхозом о господдержке совхоза. О содержании документа сообщила пресс-служба министерства.

"В соответствии с принятыми на себя обязательствами АО "Совхоз "Ведлозерский" в 2021 году увеличит объемы производства молока на 14% в сравнении с отчетным 2020 годом. Поставлена задача – отремонтировать два животноводческих объекта, расположенные в селе Ведлозеро и пгт. Пряжа, приобрести 200 голов племенного маточного поголовья, увеличить поголовье дойного стада на 200 голов, доведя его до 810 коров", - сообщила пресс-служба Минсельхоза.

О других планах предприятия читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Grek
2021-02-11 16:23:26
Бесполезно всё это , с таким руководством ничего хорошего не будет . далёкие от с.х люди .
Гость
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