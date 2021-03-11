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Госпредприятие по производству камня в Карелии решили распродать по частям

Новости. Экономика
14:49, 12 Марта 2021
фото: "Карельский гранит"
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Министерство имущественных и земельных отношений Карелии выставило на аукцион главный корпус ООО "Торговый дом "Карельский гранит", которое находится в республиканской собственности.

Согласно документации о проведении торгов, начальная цена продажи здания площадью почти 2 тыс. кв. метров составляет 27,3 млн. рублей.

Одновременно Минимущества повторно пытается продать целиком 100% доли в уставном капитале компании. Начальная цена продажи установлена в размере 60,6 млн рублей.  В прошлом году аукцион не состоялся и был объявлен снова в феврале 2021 года.

Ранее предприятие принадлежало ОАО "МКК-Холдинг", которым владеет правительство Москвы.

Зачем его взяли себе власти республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2021-03-12 16:29:18
Камнями занимаются фирмы и фирмочки. Их много. Некоторые из них возглавляют бывшие менты и кгб-шники.
David .
2021-03-12 15:34:09
Из чего оно "камень" производит? Может добывает и обрабатывает?
театральный критик
2021-03-12 16:30:07
Davidишка, ты глуп. Для тебя в новинку термин производство.
zanoza
2021-03-12 15:03:32
Государственное имущество плавно и за бесценок перетекает в липкие загребущие руки и никакой коррупционной составляющей никто не усматривает.
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