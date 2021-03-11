Госпредприятие по производству камня в Карелии решили распродать по частям

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии выставило на аукцион главный корпус ООО "Торговый дом "Карельский гранит", которое находится в республиканской собственности.

Согласно документации о проведении торгов, начальная цена продажи здания площадью почти 2 тыс. кв. метров составляет 27,3 млн. рублей.

Одновременно Минимущества повторно пытается продать целиком 100% доли в уставном капитале компании. Начальная цена продажи установлена в размере 60,6 млн рублей. В прошлом году аукцион не состоялся и был объявлен снова в феврале 2021 года.

Ранее предприятие принадлежало ОАО "МКК-Холдинг", которым владеет правительство Москвы.

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