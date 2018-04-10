Госпредприятию "Карельская геологическая экспедиция" снова грозит банкротство

Арбитражный суд Карелии принял к производству новое заявление о признании банкротом ГУП РК "Карельская геологическая экспедиция" - это произошло спустя 2 месяца после прекращения предыдущего дела о банкротстве.

Дело было прекращено в феврале после того, как конкурсный управляющий представил в суд отчет о реализации имущества предприятия, за счет которого были погашены его долги перед кредиторами.

Часть финансовых претензий была исключена судом из реестра требований кредиторов.

В итоге суд согласился прекратить дело о банкротстве.

А в апреле в суд поступило новое заявление о признании предприятия банкротом.

Кто хочет, чтобы предприятие признали банкротом, и для чего, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".