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Гость Карелии направил иномарку с тремя пассажирами в лоб лесовозу

Новости. Криминал
13:00, 22 Января 2024
фото: © МВД по Республике Карелия / ВК

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Завершено расследовано уголовного дела о летней дорожной аварии у поселка Импилахти - там погибли две девушки.

Следователи полиции Пиктярантского района  окончили расследование уголовного дела о нарушении водителем, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

В уголовном деле собраны и изучены все обстоятельства дорожной аварии, которая случилась около посёлка Импилахти в июне прошлого года.

Тогда в Питкярантстком районе проводился слёт туристов, увлекающихся роуп-джампингом. Организаторами выступали жители Москвы и Санкт-Петербурга, знакомые между собой по прошлым совместным турпоходам. Один из них, 25-летний житель Москвы, собирался покинуть Карелию. Как гость республики сообщил следователям, он до глубокой ночи занимался различными хозяйственными и организационными вопросами, спал урывками — в общей сложности примерно два с половиной часа. Однако к моменту выезда молодой мужчина чувствовал себя бодро. Японскую иномарку загрузили вещами до отказа. В машине, помимо водителя, было ещё трое человек, в том числе сзади на пассажирских сидениях устроились две девушки 1996 и 2002 года рождения. Ремнями безопасности они пристегнуты не были, сообщили в пресс-службе МВД Карелии. 

Тем же утром неподалеку на обочине был припаркован лесовоз. Водитель приехал до открытия пункта приёма лесоматериалов и спал в кабине. Потом эксперты вынесли заключение о том, что длительная стоянка лесовоза не могла послужить причиной дорожной аварии. Водитель грузовика проснулся от сильного удара и понял, что случилось лобовое столкновение — в окно он увидел разломанный кузов легкового авто.

Согласно материалам уголовного дела, никто из свидетелей происшествия однозначно не может объяснить, что именно произошло тем утром. Пассажир, сидевший рядом с водителем, не смотрел на дорогу, а обвиняемый допускает, что когда заметил, что машина выехала с дороги и движется на препятствие, он вместо тормоза нажал на «газ» или вообще не попал ни на одну из педалей.

Девушка 2002 года рождения, которая спала на заднем сиденье, погибла сразу. Вторая, 1996 года рождения, получив тяжелые травмы, скончалась в больнице через несколько дней.

В обвинительном заключении питкярантских следователей, утвержденном прокуратурой, сообщается о том, что дорожно-транспортное происшествие произошло из-за действий водителя и нарушении им правил дорожного движения.

Максимальное наказание по статье — лишение свободы до семи лет, отметили в пресс-службе МВД Карелии. Приговор водителю вынесет суд. 

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