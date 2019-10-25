Гость Карелии перевел мошенникам свыше 300 тысяч рублей

В полицию 24 октября обратился житель Санкт-Петербурга, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина приехал в Карелию к родственникам. Утром ему позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что с банковской карты якобы списываются деньги. И чтобы это прекратить – надо сообщить ему код из смс-сообщения. Владелец счета сообщил его.

В итоге с нескольких счетов петербуржца мошенники списали свыше 310 тысяч рублей.

В банке 32-летний гость республики узнал, что частично средства перемещены на обезличенные металлические счета клиента и их можно вернутьбез комиссии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.