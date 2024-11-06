Гостиница за 33 млн рублей продается недалеко от Петрозаводска

На популярной платформе онлайн продаж уточнили, что речь идет о готовом бизнесе с возможностью расширения.

В поселке Шуя выставили на продажу гостиницу общей площадью 200 кв. м и стоимостью 33 млн рублей. Объявление опубликовано на популярной онлайн-платформе.

Как уточнили на сайте продаж, у гостиницы уникальное месторасположение, она находится в 15 км от Петрозаводска и состоит из 4 гостевых домов с террасами. Все помещения полностью оборудованы мебелью и бытовой техникой с красивыми видами на берега реки Шуя и акваторию Онежского озера.

Отделка (2024) «под ключ», все коммуникации, бытовая техника, мебель и все, что нужно для круглогодичного проживания и отдыха на первой береговой линии. Есть возможность расширения, рядом участок в продаже.