Гостиницы в регионах России уже можно открывать, считает Ростуризм

Российские регионы могут принимать решение об открытии всех гостиниц и пансионатов с 1 июня.

Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма.

"Роспотребнадзор и Ростуризм при участии отраслевого сообщества завершили работу по согласованию рекомендаций по работе всех видов средств размещения: это отели, гостиницы, пансионаты, базы отдыха, мотели и т.д. Исходим из того, что начиная с 1 июня регионы могут принимать решения об открытии всех средств размещения", – говорится в сообщении.

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