Государственное c/х предприятие в Карелии не смогли приватизировать, и теперь оно стремится в передовики

ОАО "Совхоз "Толвуйский", который власти Карелии хотели приватизировать из-за убыточности, в 2021 году планирует провести модернизацию и увеличить производство.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Карелии.

Обязательства предприятия закреплены в соглашении с министерством.

"В 2021 году ОАО "Совхоз "Толвуйский" увеличит поголовье дойного стада не менее чем на 100 голов и нарастит объемы производства молока на 7% относительно 2020 года", - говорится в сообщении.

В 2019 году правительство пыталось продать совхоз "Толвуйский", мотивируя это тем, что он убыточен.

Подробнее о переменах на предприятии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".