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Государственное с/х предприятие, которое хотели продать из-за убыточности, нарастило производство

Новости. Общество
09:23, 10 Декабря 2020
фото: правительство РК
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ОАО "Совхоз «Ведлозерский", которое собирались, но не смогли приватизировать власти Карелии, в 2020 году увеличило объемы производства.

Об этом сообщил генеральный директор совхоза Дмитрий Буевич во время визита на предприятие премьер-министра Карелии Александра Чепика.

Ранее правительство Карелии планировало приватизировать принадлежащие ему пакеты акций ОАО "Совхоз «Ведлозерский" и ОАО "Совхоз "Толвуйский". Власти объясняли это убыточностью предприятий. Аукционы по продаже не дали результата – на конкурсы не было подано ни одной заявки.

После этого Минсельхоз предложил оставить оба предприятия в госсобственности и провести там полную модернизацию.

К чему это привело в свохозе "Ведлозерский", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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