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Государственному c/х предприятию в Карелии дали полмиллиарда, а теперь хотят обанкротить

Новости. Экономика
14:51, 03 Февраля 2021
фото: пресс-служба правительства Карелии
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АО "Совхоз "Ведлозерский", которое принадлежит правительству Карелии, оказалось под угрозой банкротства, хотя в прошлом году получило из бюджета более полумиллиарда рублей на модернизацию и отчиталось о росте производства.

Заявление о признании предприятия банкротом 2 февраля поступило в Арбитражный суд Карелии. Как следует из картотеки арбитражных дел, исковое заявление в суд подала налоговая служба. Размер финансовых претензий ФНС составляет 4,7 млн рублей.

В прошлом году власти Карелии выделили АО "Совхоз "Ведлозерский" более 500 млн рублей на увеличение его уставного капитала.

В конце января глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что у совхоза "есть все шансы стать крепким предприятием".

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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