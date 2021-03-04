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Госжилнадзор Карелии взял под контроль сосульки с гололедом у дома на Зареке (ФОТО)

Новости. Общество
11:25, 05 Марта 2021
фото: © Государственный комитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору
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Петрозаводчанка пожаловалось в Госжилнадзор на сосульки на крыше и гололед у дома, инспекторы все проверили и взяли под контроль, сообщается в ведомстве.

В Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору поступило обращение от жительницы дома №10 по улице Коммунистов в Петрозаводске. Заявительница сообщила о ненадлежащем содержании управляющей компанией придомовой территории многоквартирного дома.

На основании обращения специалисты Госкомитета провели проверку в отношении МУП "ПетроГИЦ". По результатам контрольно-надзорных мероприятий жилищными инспекторами составлен акт с указанием выявленных нарушений. Среди них наледь у входа в подъезд, наличие сосулек на свесах кровли, гололед на пешеходной зоне придомовой территории, которая не обработана противоскользящими составами.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес организации "ПетроГИЦ" направлено предписание. Его исполнение находится на контроле Госкомитета.

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Комментарии

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кир
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