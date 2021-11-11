890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
Сегодня 14:42
«Амнезия» в зале суда 6
11.11.2021 23:35

Готовится отмена одного из самых жестких наказаний за нарушения ПДД

Новости. Общество
22:00, 12 Ноября 2021
фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Новости партнеров

Министерство юстиции РФ подготовило проект поправок к административному кодексу, в числе которых есть предложения о «гуманизации законодательства».

Об этом пишет «Коммерсантъ», изучивший текст документа.

Минюст предлагает полностью исключить из КоАП такой вида наказания, как арест.

«Минюст прорабатывает такой сценарий в рамках гуманизации законодательства об административных правонарушениях, поясняет источник „Ъ“, но окончательного решения еще нет», — пишет издание.

Арест на практике очень тяжело применять, это дорого обходится государству, поясняет другой собеседник «Ъ», знакомый с ходом работы над проектом. Этот вид наказания сегодня применяется за управление автомобилем водителем, лишенным прав, либо за нетрезвое вождение, если гражданин ранее был лишен прав или не имел удостоверения. Только по этим двум составам в 2021 году было арестовано более 19 тыс. человек, следует из данных Верховного суда.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
09.11.2021, 09:05
Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске
10.11.2021, 16:11
Профсоюзы Карелии продали санаторий «Марциальные воды» почти за 96 млн рублей
05.11.2021, 11:22
В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно
05.11.2021, 15:02
«Многие умрут»: глава Минздрава Карелии напомнил о военных кордонах для борьбы с эпидемиями
10.11.2021, 10:28
В Петрозаводске пассажир был избит в троллейбусе за просьбу надеть маски (ВИДЕО) 18+

Аналитика

Сегодня 14:20
Капитал
Из расчета средней горимости
В парламенте Карелии подвели итоги сезона лесных пожаров.
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
11.11.2021 23:50
«Амнезия» в зале суда 6
11.11.2021 23:35
ŠKODA KAROQ стрелой промчался по Карелии
10.11.2021 15:40
Во внеплановом порядке 4
10.11.2021 11:56
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 17
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
Сегодня 14:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»