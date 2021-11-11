Готовится отмена одного из самых жестких наказаний за нарушения ПДД

Министерство юстиции РФ подготовило проект поправок к административному кодексу, в числе которых есть предложения о «гуманизации законодательства».

Об этом пишет «Коммерсантъ», изучивший текст документа.

Минюст предлагает полностью исключить из КоАП такой вида наказания, как арест.

«Минюст прорабатывает такой сценарий в рамках гуманизации законодательства об административных правонарушениях, поясняет источник „Ъ“, но окончательного решения еще нет», — пишет издание.

Арест на практике очень тяжело применять, это дорого обходится государству, поясняет другой собеседник «Ъ», знакомый с ходом работы над проектом. Этот вид наказания сегодня применяется за управление автомобилем водителем, лишенным прав, либо за нетрезвое вождение, если гражданин ранее был лишен прав или не имел удостоверения. Только по этим двум составам в 2021 году было арестовано более 19 тыс. человек, следует из данных Верховного суда.