Готовится приватизация уникального архитектурного ансамбля в Сортавале

Власти Сортавалы собираются приватизировать комплекс зданий бывшей больницы сестер милосердия, который признан памятником архитектуры начала ХХ века.

Это следует из документации к аукциону, который объявила городская администрация.

На торги выставлены 3 бывших больничных корпуса и здание бывшего овощехранилища – они являются объектами культурного наследия. Кроме того, планируется продажа еще 6 построек, у которых нет такого статуса.

Также выставлен на торги земельный участок общей площадью 30,8 тыс. кв. метров.

В документации указано, что здания, признанные памятниками архитектуры, находятся в полуразрушенном состоянии, некоторые пострадали в результате пожара.

Как сейчас выглядит этот объект, и какова стоимость продажи, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".