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Готовится приватизация уникального архитектурного ансамбля в Сортавале

Новости. Общество
10:26, 16 Октября 2020
фото: heninen.net
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Власти Сортавалы собираются приватизировать комплекс зданий бывшей больницы сестер милосердия, который признан памятником архитектуры начала ХХ века.

Это следует из документации к аукциону, который объявила городская администрация.

На торги выставлены 3 бывших больничных корпуса и здание бывшего овощехранилища – они являются объектами культурного наследия. Кроме того, планируется продажа еще 6 построек, у которых нет такого статуса.

Также выставлен на торги земельный участок общей площадью 30,8 тыс. кв. метров.

В документации указано, что здания, признанные памятниками архитектуры, находятся в полуразрушенном состоянии, некоторые пострадали в результате пожара.

Как сейчас выглядит этот объект, и какова стоимость продажи, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-10-16 14:35:04
Выставить то на торги выставили, только кто его купит, ведь собственнику придётся восстанавливать памятник за свои бабульки, да ещё при этом сохранить его первоначальный вид.
однозначно
2020-10-16 11:43:00
Какая прелесть. Это там мэр - ставленник эсэровцев, которые на днях истерили в заксобрании ? Успеет ли до того, как ему очередного волшебного пендаля дадут. Теперь уже окончательного.
Гость
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