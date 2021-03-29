Готовится ужесточение требований к продавцам на рынках и ярмарках

Федеральная налоговая служба и Министерство финансов собираются ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

ФНС направила в министерство документы, предусматривающие изменения в законах "О контрольно-кассовой технике", "О розничных рынках", а также в КоАП.

Регулирование применения касс на российских рынках позволит сократить теневой оборот товаров и исключить случаи недобросовестного поведения участников, говорится в комментарии на сайте ведомства.



"Также это будет способствовать реализации задачи руководства страны по формированию эффективного мониторинга цен на продовольственные товары благодаря автоматизированной системе учета выручки", — говорится в сообщении.

Подробнее о планируемых новшествах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".