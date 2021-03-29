Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач 8
Сегодня 08:20
Импланты выпали из груди женщины из-за неудачной пластики
29.03.2021 23:30
Шокирующая находка: жители поселка в Карелии обнаружили мешок с останками животных (ФОТО) 1
Сегодня 07:25
Рысь прогулялась по столице Карелии 8
Сегодня 09:17
Единственное жилье должников разрешат отнимать с 1 апреля 6
Сегодня 08:45
В Петрозаводске суд оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере: оглашение приговора заняло 11 часов 16
Сегодня 01:16
В Петрозаводске началось строительство нового дома по программе расселения
Сегодня 08:50
Год карантинного абсурда 3
Новое
Сегодня 15:50

Готовится ужесточение требований к продавцам на рынках и ярмарках

Новости. Общество
16:16, 30 Марта 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Федеральная налоговая служба и Министерство финансов собираются ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

ФНС направила в министерство документы, предусматривающие изменения в законах "О контрольно-кассовой технике", "О розничных рынках", а также в КоАП.

Регулирование применения касс на российских рынках позволит сократить теневой оборот товаров и исключить случаи недобросовестного поведения участников, говорится в комментарии на сайте ведомства.

"Также это будет способствовать реализации задачи руководства страны по формированию эффективного мониторинга цен на продовольственные товары благодаря автоматизированной системе учета выручки", — говорится в сообщении.

Подробнее о планируемых новшествах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
2021-03-30 17:02:52
Показанные на фото заведут терминал не напрягаясь. А летучих лоточников гонять выходит дороже, чем не трогать.
театральный критик
2021-03-30 16:30:26
шах и мат загорелым перекупам. Давай домой досвидания
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях
27.03.2021, 15:33
Зачем достали "папочку с компроматом" на главу Минприроды Карелии Алексея Щепина?

Аналитика

29.03.2021 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 7
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 9
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:55
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Год карантинного абсурда 3
Сегодня 15:50
"Новые люди" помогут Карелии навести порядок в вопросах доступной среды 2
Сегодня 13:40
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»