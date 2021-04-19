Готовится возобновление чартерных авиарейсов на курорты Египта

Власти России рассчитывают, что чартеры на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх откроют в ближайшее время.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Все идет по плану, думаю, что скоро. Объявят, это уже объявление будет на другом уровне. Думаю, что практически все уже предрешено", — сказал он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате денежных средств российским туристам за аннулированные путевки в Турцию.

О возможной дате возобновления чартеров читайте в интернет-газете "Вести Карелии".